 

Сильный обстрел центра Донецка, на левобережье Днепра двое погибших мирных жителей

Пациентов и персонал Республиканского травматологического центра эвакуируют в убежище из-за обстрела центра Донецка.
Обстреляны многоквартирный жилой дом и Центральная городская клиническая больница №1.
Горит крыша спорткомплекса "Олимпийский".
Затем центр Донецка был обстрелян повторно.
 
Власти ДНР с начала 2022 года зафиксировали повреждение 11,5 тыс. жилых домов и 2,78 тыс. объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов со стороны ВСУ.
 
В результате ракетного удара по Кременной, ЛНР, полностью разрушено здание "Почты ЛНР", повреждена площадь возле автовокзала, повреждены газопровод среднего давления и железнодорожное полотно, а также здание вокзала.
Два мирных жителя погибли и один получил осколочные ранения в результате обстрела ВСУ левобережья Днепра.
 
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Щетиновка, Журавлёвка, Нехотеевка, Красный Хутор, Наумовка, Цаповка, хутор Старый, Репяховка, Прилесье, Графовка, Поповка, Новая Таволжанка, Муром, хутор Стадников, пункт пропуска "Шебекино".


 

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