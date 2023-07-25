Сильный обстрел центра Донецка, на левобережье Днепра двое погибших мирных жителей

Пациентов и персонал Республиканского травматологического центра эвакуируют
в убежище из-за обстрела центра Донецка.
Обстреляны
многоквартирный жилой дом и Центральная городская клиническая больница №1.
Затем центр Донецка был обстрелян повторно
.
Власти ДНР с начала 2022 года зафиксировали повреждение
11,5 тыс. жилых домов и 2,78 тыс. объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов со стороны ВСУ.
В результате ракетного удара
по Кременной, ЛНР, полностью разрушено здание "Почты ЛНР", повреждена площадь возле автовокзала, повреждены газопровод среднего давления и железнодорожное полотно, а также здание вокзала.
Два мирных жителя погибли
и один получил осколочные ранения в результате обстрела ВСУ левобережья Днепра.
В Белгородской области
за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Щетиновка, Журавлёвка, Нехотеевка, Красный Хутор, Наумовка, Цаповка, хутор Старый, Репяховка, Прилесье, Графовка, Поповка, Новая Таволжанка, Муром, хутор Стадников, пункт пропуска "Шебекино".