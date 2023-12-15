В Дагестане подросток ударил школьника ножом за просьбу к его сестре снять хиджаб

В Дагестане подросток напал с ножом на девятиклассника, попросившего его сестру снять хиджаб. Потерпевший общался с семиклассницей из своей школы. В переписке он попросил подругу снять платок. Когда об этом узнал старший брат девочки, он ударил мальчика ножом в бедро.

Ранее в Татарстане отец-азербайджанец убил беременную дочь за то, что она собиралась выйти замуж за русского парня.

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в подмосковных Химках выпустили из СИЗО участников этнической банды, которые избивали школьников и угрожали изнасиловать девочку.







