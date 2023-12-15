 

В Дагестане подросток ударил школьника ножом за просьбу к его сестре снять хиджаб

 

В Дагестане подросток напал с ножом на девятиклассника, попросившего его сестру снять хиджаб. Потерпевший общался с семиклассницей из своей школы. В переписке он попросил подругу снять платок. Когда об этом узнал старший брат девочки, он ударил мальчика ножом в бедро.

Ранее в Татарстане отец-азербайджанец убил беременную дочь за то, что она собиралась выйти замуж за русского парня.

 

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в подмосковных Химках выпустили из СИЗО участников этнической банды, которые избивали школьников и угрожали изнасиловать девочку.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Петербурге мигрант пырнул ребёнка ножом за снежок, в Самарской области русскую женщину выдворяют в Узбекистан
» Отцу, убившему дочь за любовь к русскому парню, дали семь лет
» Мигрант ударил ножом в сердце русского подростка, пытавшегося спасти жертву избиения
» В школах Подмосковья могут ввести выборочный досмотр учеников
» Стрельба в Китае: до сих пор детоубийцы предпочитали ножи и бомбы
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Восток и Запад после Империи": книга о становлении Русской цивилизации на арене мировой истории

Семинар о петербургской топонимике

Семинар о петербургской топонимике

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Роботы и мигранты

Роботы и мигранты

\

"Москва против Новгорода". Мифология и факты

Креативные могильщики традиций

Креативные могильщики традиций

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Экс-главу управления по миграции поместили в СИЗО, в Калуге задержали подростков, ловивших мигрантов-педофилов

  • 21:49
  • 156

Долги иностранных государств перед РФ выросли до 29 млрд долларов, при этом в июле РФ списала Африке 23 млрд

  • 21:39
  • 151

В Дагестане подросток ударил школьника ножом за просьбу к его сестре снять хиджаб

  • 21:26
  • 153

Преемница Гельмана заявила, что "победа" от слова "беда"; документалист рассказал, почему фильмы о ДНР и ЛНР не брали российские фестивали

  • 21:12
  • 199

В РФ впервые лишили гражданства за уклонение от воинского учёта; прожившему в РФ 8 лет уроженцу Украины грозят депортацией

  • 11:44
  • 294

Украинцы обстреляли Мариуполь и атаковали машину скорой помощи, участник СВО вышел на пикет

  • 11:16
  • 300
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru