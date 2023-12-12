Пять БПЛА противника удалось сбить благодаря приложению “Радар.НФ”

Приложение "Радар.НФ”, разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы, помогло специальным службам сбить уже пять БПЛА противника. Благодаря оперативно поступившей от пользователей приложения информации уже удалось сбить три БПЛА в Брянской области, ещё два – в Курской.

Михаил из Брянской области уже второй раз видит ночью вражеский беспилотник. В первый раз у него не было приложения "Радар.НФ” и он не смог оперативно передать информацию об опасности, теперь Михаил скачал приложение и успел зафиксировать БПЛА. Это решение и быстрая реакция на пролетающий беспилотник в этот раз помогли предотвратить угрозу и спасти человеческие жизни.

На сегодняшний день "Радар.НФ” скачали уже более 310 тысяч неравнодушных россиян. Они взяли на себя ответственность помогать спецслужбам защищать наше мирное небо и жизни людей от террористических атак киевского режима. Народный фронт ежедневно получает десятки обращений, которые затем обрабатываются и передаются профильным ведомствам.

"Чем больше людей скачают приложение, тем выше будет плотность покрытия и тем оперативней будет поступать информация о БПЛА военным. Хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто уже установил "Радар.НФ”, попросить всех сограждан проявлять бдительность, устанавливать приложение, это позволит нам всем спать спокойно”, – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

"Последняя видимая в инфополе атака была на этой неделе, и один из БПЛА противника был ликвидирован благодаря сигналу, поступившему из приложения "Радар.НФ”. Мы гордимся тем, что помогли и помогаем нашему обществу и нашей стране защищать мирных граждан”, – отметил представитель Народного фронта, руководитель проекта разработки приложения "Радар.НФ” Михаил Камышев.

Больше всего обращений поступает из Белгородской области, на втором месте – Московская область, на третьем – Москва, замыкают пятёрку регионов с самым большим количеством обращений Ростовская область и Крым.





Лилия Самохина, тренер по парусному спорту из спортивной школы олимпийского резерва № 1 города Севастополя, часто выходит в море и имеет опыт оповещения о неопознанных объектах через радиостанцию. После установки приложения "Радар.НФ” у неё появился дополнительный способ информирования специальных служб о потенциальных угрозах. Этот инструмент стал ключевым для обеспечения безопасности её команды и других моряков. Во время детских соревнований Лилия особенно внимательна к безопасности, приложение "Радар.НФ" всегда наготове, чтобы оперативно реагировать на возможные угрозы.





Константин Картушин, заправщик на АЗС в Крыму, высоко ценит приложение "Радар.НФ”, он считает его особенно нужным во время ночных и утренних смен, когда риск незаметного приближения беспилотников увеличивается. Своевременное реагирование важно не только для его личной безопасности, но и для защиты коллег и клиентов АЗС.





Установила приложение и Елена Полуянова, мать семерых детей из Москвы. Дети проводят большую часть времени в городе – в школе, на дополнительных занятиях, в секциях. Теперь в случае обнаружения беспилотника Елена может быстро сообщить об этом компетентным органам и обезопасить не только себя и соседей, но и своих детей.