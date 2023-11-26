В Туле беспилотник врезался в многоквартирный дом, ДНР частично осталась без тепла и света

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В ночь на 26 ноября пять украинских БПЛА были перехвачены силами ПВО Минообороны РФ в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В трёх случаях есть повреждения строений на земле, погибших и пострадавших нет.
В Туле беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом, повреждено остекление трёх квартир, один мужчина получил резаное ранение.
Сообщается о неоднократных атаках на Брянскую область, пострадавших нет, "значительных разрушений на земле удалось избежать".
Также беспилотники сбиты над Калужской и Смоленской областями, таким образом, уже утром воскресенья количество сбитых украинских беспилотников достигло 24
Часть территории Донецкой народной республики осталась без света и тепла в результате украинских атак, сообщил глава региона Денис Пушилин:

"Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории ДНР была обесточена... В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады".

Затем, благодаря самоотверженной работе энергетиков, большую часть абонентов удалось подключить, но положение в некоторых местах остаётся сложным. Например, в Ясиноватой "противник мешает, проводит регулярные обстрелы, не допускает ремонтные бригады. <...> Дизельные генераторы сейчас закрывают определенный ряд потребности, в частности больницы и другие учреждения, котельные". 

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Щетиновка, Журавлёвка, Нехотеевка, Солнцевка, Богун-Городок, Вериговка, хутор Старый, Пороз, Репяховка, Староселье, Муром.





 

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