В Туле беспилотник врезался в многоквартирный дом, ДНР частично осталась без тепла и света

"Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории ДНР была обесточена... В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады".

Затем, благодаря самоотверженной работе энергетиков, большую часть абонентов удалось подключить, но положение в некоторых местах остаётся сложным. Например, в Ясиноватой "противник мешает, проводит регулярные обстрелы, не допускает ремонтные бригады. <...> Дизельные генераторы сейчас закрывают определенный ряд потребности, в частности больницы и другие учреждения, котельные".

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Щетиновка, Журавлёвка, Нехотеевка, Солнцевка, Богун-Городок, Вериговка, хутор Старый, Пороз, Репяховка, Староселье, Муром.



