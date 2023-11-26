В Туле беспилотник врезался в многоквартирный дом, ДНР частично осталась без тепла и света

Затем, благодаря самоотверженной работе энергетиков, большую часть абонентов удалось подключить, но положение в некоторых местах остаётся сложным. Например, в Ясиноватой "противник мешает, проводит регулярные обстрелы, не допускает ремонтные бригады. <...> Дизельные генераторы сейчас закрывают определенный ряд потребности, в частности больницы и другие учреждения, котельные".
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Щетиновка, Журавлёвка, Нехотеевка, Солнцевка, Богун-Городок, Вериговка, хутор Старый, Пороз, Репяховка, Староселье, Муром.