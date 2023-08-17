 

Народный фронт презентовал и мобильное приложение, с помощью которого можно сообщить о подозрительных беспилотниках и ЧС

В Исполкоме Народного фронта состоялась презентация уникального приложения "Радар”, с помощью которого каждый гражданин России, заметивший подозрительный объект в небе или беспилотник, может мгновенно об этом сообщить. Сигнал будет оперативно передан в компетентные органы.
 
Приложение "Радар” доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore. Платформа Apple не дала согласия на распространение приложения, обосновав это санкционной политикой. Из-за того, что Народный фронт и руководители президентского движения находятся в санкционных списках, аккаунт разработчиков был заблокирован, а все приложения Народного фронта удалены из App Store.
 
"Мы поняли, что действительно нужно создать понятное, лёгкое приложение, благодаря которому будет спокойнее жить. И, конечно, спасибо большое нашему Министерству обороны, нашим военным. То, что коллеги пошли нам навстречу, и то, что они откликнулись и среагировали, согласились выстроить такую совместную работу, это очень дорогого стоит. Это еще раз подтверждает самый главный тезис о том, что "Народ и армия едины”, – сообщил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
 
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также поделился своим мнением: "Белгородская область как приграничный регион подвергается ежедневным ударам со стороны ВСУ. Не было практически ни дня, чтобы областной центр или приграничные территории не подвергались бы постоянным вражеским атакам. Минобороны РФ на регулярной основе каждые сутки фиксирует десятки прилетов к нам со стороны смежного государства, в том числе и БПЛА. Народный фронт России разработал первое в стране удобное приложение для смартфонов, которое поможет силовым ведомствам в предупреждении подобных террористических атак. Сервис позволит всем неравнодушным жителям области оставаться бдительными, оперативно присылая фотографии подозрительных объектов, а также сообщать о возможной чрезвычайной ситуации”, – заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
 
В ряде регионов России Народный фронт провёл опросы жителей о том, почему такое приложение необходимо. Жители Брянской, Тульской, Тверской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Ростовской областей сообщили, что для них безопасность неба играет важнейшую роль и благодаря приложению они смогут эффективно проявлять свою бдительность.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Иностранные компании тратят миллионы на хакерские атаки против российского приложения ЯRUS
» Российские власти разработали ГОСТ для мобильных приложений
» Роскомнадзор заблокировал приложение-рацию для дальнобойщиков Zello
» Создателю Android-приложения Антиколлектор угрожают сжечь квартиру
» РЖД подает в суд на Apple
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Мир в ожидании определённости и перелома.

Мир в ожидании определённости и перелома.

Всадники запланированного Апокалипсиса

Всадники запланированного Апокалипсиса

Облик армии. Как начать действовать самостоятельно. Продолжение книги полковника Пинчука

Облик армии. Как начать действовать самостоятельно. Продолжение книги полковника Пинчука

  • 1 609
Андрей Гурулёв: Россия, наша великая держава, всегда помогала слабым

Андрей Гурулёв: Россия, наша великая держава, всегда помогала слабым

Ахра Авидзба: Сейчас американцы вас используют, а дальше что с вами будет? Не будет вас

Ахра Авидзба: Сейчас американцы вас используют, а дальше что с вами будет? Не будет вас

SHAMAN: Сила в правде

SHAMAN: Сила в правде

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Англии и Уэльсе в 2022 году больше половины детей родились вне брака и каждый третий родился у матери-мигрантки

  • 22:18
  • 0

Народный фронт презентовал и мобильное приложение, с помощью которого можно сообщить о подозрительных беспилотниках и ЧС

  • 22:00
  • 68

Американцы рассказали, почему для них важно владеть оружием

  • 21:43
  • 88

В Свердловской области фестиваль ткачества и прядения, в Петербурге День рождения российской тельняшки

  • 21:24
  • 96

Украинцы атакуют российские регионы; генсек НАТО заявил, что НАТО будет поддерживать Украину до победы

  • 21:07
  • 138

В Казахстане заблокирован сайт канала "Царьград"

  • 17:44
  • 195
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru