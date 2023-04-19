 

В Новой Каховке украинским обстрелом убит человек, в Белгородской и Брянской областях атаки БПЛА

 

В Новой Каховке в результате украинского обстрела погиб один человек и ещё двое были ранены. Также произошли два порыва труб газоснабжения, частичное очаговое отключение электроснабжения, многочисленные разрушения многоэтажных жилых домов, квартир и имущества граждан.

Под Белгородом беспилотник ВСУ пытался атаковать электростанцию близ села Драгунское; два дня назад уже был пожар на территории ТЭС в Белгородской области, но в этот раз БПЛА удалось своевременно обезвредить.

В Брянской области беспилотник пытался атаковать военкомат, но повредил соседний деревянный дом. 

 


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APN.ru