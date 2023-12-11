 

Завершено расследование уголовного дела в отношении участников банды Басаева

 

Завершено расследование уголовного дела в отношении участников банды Басаева, устроивших нападение на псковских десантников в 2000 году. Материалы дела в отношении Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова направлены в суд. Их обвиняют по части 2 статьи 209 («Участие в банде»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК РФ. По версии следствия, 29 февраля 2000 года четверо вышеупомянутых фигурантов в составе вооружённой банды под руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на псковских военнослужащих на территории Чечни. В результате нападения погибли 84 военнослужащих.


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