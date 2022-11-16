61% американцев считают, что однополые браки хороши для общества

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 61% американцев считают однополые браки положительным для общества явлением, причём 36% считают их чем-то очень хорошим.

Отрицательным для общества явлением однополые браки считают 37% американцев, только 19% считают их чем-то очень плохим.

Из республиканцев однополые браки одобряют 43%, из демократов -- 80%.

Больше всего однополые браки одобряют азиаты -- 70%, однако среди белых (61%), латиносов (60%) и негров (57%) одобрение однополых браков также велико, причём в среде чернокожих поддержка выросла на 7% за три последних года.

Если говорить о возрасте, то 75% американцев в возрасте 18-29 лет одобряют однополые браки, в возрасте старше 65 -- 50%.

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/15/about-six-in-ten-americans-say-legalization-of-same-sex-marriage-is-good-for-society/



