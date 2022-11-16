 

61% американцев считают, что однополые браки хороши для общества

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 61% американцев считают однополые браки положительным для общества явлением, причём 36% считают их чем-то очень хорошим.
Отрицательным для общества явлением однополые браки считают 37% американцев, только 19% считают их чем-то очень плохим.
Из республиканцев однополые браки одобряют 43%, из демократов -- 80%.
Больше всего однополые браки одобряют азиаты -- 70%, однако среди белых (61%), латиносов (60%) и негров (57%) одобрение однополых браков также велико, причём в среде чернокожих поддержка выросла на 7% за три последних года.
Если  говорить о возрасте, то 75% американцев в возрасте 18-29 лет одобряют однополые браки, в возрасте старше 65 -- 50%. 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/15/about-six-in-ten-americans-say-legalization-of-same-sex-marriage-is-good-for-society/ 
 

 
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