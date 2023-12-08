 

СК довёл до суда 65 дел об участии чиновников в незаконной миграции; главу Международной ассоциации бокса возмутил лозунг "Русские, вперёд!"

Следственный комитет довёл до суда 65 уголовных дел в отношении представителей власти, которые совершили преступления в миграционной сфере, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, подобные преступления расследуются в Крыму, Ингушетии, Ленинградской и Нижегородской областях, в Московском регионе и других субъектах России. 
Например, в Новгородской области уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы правоохранительных органов по подозрению в организации незаконной миграции. Подозреваемой стала глава отдела по вопросам миграции ОМВД России по Солецкому району. По данным следствия, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021-го она организовала незаконное пребывание в России граждан Республики Таджикистан: способствовала заключению ими фиктивных браков с гражданами России, после которого они получали разрешение на временное проживание без учета установленной квоты. Таким образом гражданам Таджикистана незаконно предоставлено право пребывать в РФ и получить гражданство.
 
В Петербурге удалось задержать нелегального мигранта, который летом нынешнего года сорвал с шеи туриста золотую цепочку.

 

Президент Международной ассоциации бокса (в 2017-2021 годах - член исполкома, генеральный секретарь Федерации бокса России) Умар Кремлёв (Лутфулоев) посмотрел боксёрский поединок с участием Алексея Папина и возмутился тем, что боксёра пришли поддержать товарищи, которые скандировали лозунг "Русские, вперёд!". "В этом направлении будет разбирательство. И в следующий раз, если будет такое разделение на вероисповедания либо на национальные вопросы будут делить людей, то таких спортсменов мы будем жёстко исключать. Такого не должно быть", - заявил Кремлёв.


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APN.ru