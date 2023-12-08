СК довёл до суда 65 дел об участии чиновников в незаконной миграции; главу Международной ассоциации бокса возмутил лозунг "Русские, вперёд!"

Президент Международной ассоциации бокса (в 2017-2021 годах - член исполкома, генеральный секретарь Федерации бокса России) Умар Кремлёв (Лутфулоев) посмотрел боксёрский поединок с участием Алексея Папина и возмутился тем, что боксёра пришли поддержать товарищи, которые скандировали лозунг "Русские, вперёд!". "В этом направлении будет разбирательство. И в следующий раз, если будет такое разделение на вероисповедания либо на национальные вопросы будут делить людей, то таких спортсменов мы будем жёстко исключать. Такого не должно быть", - заявил Кремлёв.