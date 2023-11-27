 

Дагестан, Чечня и Тыва стали регионами с самым высоким риском по ОСАГО; Минфин хочет отчёта от Рамзана Кадырова

По данным Российского союза автостраховщиков, Дагестан стал регионом с самым высоким риском по ОСАГО, на втором месте Чечня, а на третьем -- Тыва. 
"Первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, заняла Республика Дагестан: в пул было передано более чем две трети, или 79,5% заключенных договоров ОСАГО. На втором месте по этому показателю оказалась Чеченская Республика: в перестрахование было передано 76,3% заключенных договоров ОСАГО. На третьем месте по доле переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО находится Республика Тыва - в пул было передано 50,7% договоров ОСАГО, заключенных в регионе".

Также высокие риски по ОСАГО в Приморском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Бурятии и Калмыкии. И этот список почти не меняется.

 

"Стоит отметить, что с небольшими корректировками первую десятку рэнкинга регионов по доле высокоубыточных, передаваемых в перестраховочный пул договоров, традиционно занимают одни и те же субъекты РФ. Показатели количества передаваемых в перестраховочный пул договоров в данных регионах существенно превышают средний показатель по стране - 10,4%. Это говорит о высоких рисках мошенничества по ОСАГО, а зачастую свидетельствует также о высокой частоте аварий в них".

 

 

Минфин с 2024 года хочет обязать губернаторов восьми регионов РФ лично отчитываться за дефицит бюджета. В частности, к ответственности привлекут главу Чечни Рамзана Кадырова, глав Ингушетии, Дагестана и Тувы, а также четырёх новых территорий России — ДНР И ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Минфин обратил внимание именно на эти субъекты, поскольку доля федеральных дотаций в их бюджетах за последние несколько финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов. Так, Туве выделяется 20,5 миллиарда, Дагестану — 86 миллиардов, Ингушетии — 14,4 миллиарда, Чечне — 43 миллиарда рублей.

«Минфин пытается навести хоть какой-то порядок,  говорит профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Это очередная попытка, но они же не могут отменить персональную дотацию Чечне, которая в разные годы достигала от 13 до 15 миллиардов рублей».

Политолог Илья Гращенков указывает, что "долгие годы Чечня, Ингушетия и Дагестан были практически полностью дотационными, при этом там финансировались многомиллиардные проекты. Каждый глава всегда обещал увеличить объемы поступающих федеральных денег".



 



 

 



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