Дагестан, Чечня и Тыва стали регионами с самым высоким риском по ОСАГО; Минфин хочет отчёта от Рамзана Кадырова

Также высокие риски по ОСАГО в Приморском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Бурятии и Калмыкии. И этот список почти не меняется.
Минфин с 2024 года хочет обязать губернаторов восьми регионов РФ лично отчитываться за дефицит бюджета. В частности, к ответственности привлекут главу Чечни Рамзана Кадырова, глав Ингушетии, Дагестана и Тувы, а также четырёх новых территорий России — ДНР И ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Минфин обратил внимание именно на эти субъекты, поскольку доля федеральных дотаций в их бюджетах за последние несколько финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов. Так, Туве выделяется 20,5 миллиарда, Дагестану — 86 миллиардов, Ингушетии — 14,4 миллиарда, Чечне — 43 миллиарда рублей.
«Минфин пытается навести хоть какой-то порядок, — говорит профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. — Это очередная попытка, но они же не могут отменить персональную дотацию Чечне, которая в разные годы достигала от 13 до 15 миллиардов рублей».
Политолог Илья Гращенков указывает, что "долгие годы Чечня, Ингушетия и Дагестан были практически полностью дотационными, при этом там финансировались многомиллиардные проекты. Каждый глава всегда обещал увеличить объемы поступающих федеральных денег".