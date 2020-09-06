Вступили в силу новые правила расчёта ОСАГО

Теперь для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок ОСАГО расширится на 10% вверх и вниз; для автомобилей физлиц он будет находиться в диапазоне 2 471 - 5 436 рублей. Для юридических лиц тарифный коридор вверх и вниз расширится на 20%.

Расчёт ОСАГО с конца августа нынешнего года стал более индивидуальным: он будет определяться в зависимости от характеристик конкретного водителя. Это могут быть нарушения правил дорожного движения, возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя и наличие у него детей, установка на автомобиле телематических устройств и другие факторы.