 

По данным страховщиков, в 2022 году в России стало на 26% ДТП меньше

По данным страхового дома ВСК, число страховых случаев по ОСАГО в РФ в 2022 году снизилось на 26%. Регионом с самым высоким числом страховых событий по ОСАГО стал Краснодарский край (3,5% происшествий), он опередил даже Москву (2,9%).

Самые аккуратные водители оказались в Пермском крае (0,2% ДТП), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (не более 0,3% суммарно), Воронежской области (0,3%) и Красноярском крае (0,4%).

Пик числа ДТП в 2022 году пришёлся на январь (10% страховых случаев в ВСК), октябрь (9,9%) и сентябрь (9,5%). Самое низкое число аварий отмечалось в апреле (7,5%).
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APN.ru