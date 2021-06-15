 

Автовладельцев освободили от необходимости проходить ТО при заключении договора ОСАГО

 

Госдума приняла закон, который освобождает автовладельцев от необходимости предоставлять при заключении договора ОСАГО документ о прохождении техосмотра.

Новая норма вступит в силу с 22 августа 2021 года.

О необходимости разорвать связку техосмотра с оформлением полиса ОСАГО законодателей просили Российский союз автостраховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

"Реформа техосмотра, как и всякая иная, на первом этапе реализации может сопровождаться сложностями. В любом случае, столкнувшись с затруднениями при оформлении диагностических карт по тем или иным причинам, водители в дополнение не должны получать проблемы, связанные с оформлением договоров ОСАГО. Закон об ОСАГО требует доступности приобретения обязательных полисов для водителей, он квалифицирует выезд без полиса ОСАГО на дорогу как правонарушение", - объяснил президент этих страховых союзов Игорь Юргенс.


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APN.ru