Автовладельцев освободили от необходимости проходить ТО при заключении договора ОСАГО

Госдума приняла закон, который освобождает автовладельцев от необходимости предоставлять при заключении договора ОСАГО документ о прохождении техосмотра.

Новая норма вступит в силу с 22 августа 2021 года.

О необходимости разорвать связку техосмотра с оформлением полиса ОСАГО законодателей просили Российский союз автостраховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

"Реформа техосмотра, как и всякая иная, на первом этапе реализации может сопровождаться сложностями. В любом случае, столкнувшись с затруднениями при оформлении диагностических карт по тем или иным причинам, водители в дополнение не должны получать проблемы, связанные с оформлением договоров ОСАГО. Закон об ОСАГО требует доступности приобретения обязательных полисов для водителей, он квалифицирует выезд без полиса ОСАГО на дорогу как правонарушение", - объяснил президент этих страховых союзов Игорь Юргенс.