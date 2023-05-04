57% американских журналистов очень озабочены ограничениями свободы прессы в США

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 57% американских журналистов крайне (33%) или очень (24%) озабочены вероятными ограничениями свободы прессы в США и будущим журналистики. Ещё 23% озабочены этим "в некоторой степени", 11% -- "немного"; совсем не озабочены 9% журналистов.

Интересно, что особенную озабоченность высказывают пожилые опытные журналисты: 68% из тех, кто старше 65 лет, 63% из тех, кто в возрасте 50-64 года озабочены ограничениями "очень" и "крайне". Наименее всего озабочена ограничениями свободы слова журналистская молодёжь 18-29 лет (42%).

Люди правых взглядов озабочены ограничениями несколько больше: 59%, но и среди левых озабоченность достигает 56%.



