Крупнейшая британская газета рассказала историю русского отца, убившего педофила, и вызвала горячее одобрение читателей

Крупнейшая британская газета "Дейли Мейл" рассказала историю самарца Вячеслава Матросова, который в 2021 году убил или принудил к самоубийству
своего бывшего друга Олега Свиридова, подвергшего насилию его девятилетнюю дочь (и, как минимум, ещё одну девочку; в телефоне у него были найдены видео с изнасилованиями девочек 6-11 лет).
Как только стало известно о задержании Вячеслава Матросова, в соцсети объявили сбор средств
на адвоката, деньги были собраны буквально через несколько дней, соседи Вячеслава настаивали, что "каждый отец сделал бы это". Люди настаивали на том, что Матросова необходимо освободить, и написали соответствующую петицию. В итоге он отбыл шесть месяцев из полутора лет, к которым его присудили за "доведение до самоубийства", и вышел на свободу.
Интересно, что и все читатели-комментаторы британской газеты оказались солидарны
с Вячеславом Матросовым:
-- "Он сделал то, что сделал бы любой отец".
-- "Столько извращенцев ходят по земле. Хорошо, что этот заплатил жизнью".
-- "Так и нужно поступать со всеми педофилами, молодец, мужик, семья -- наше всё".
-- "Он герой, и совершил вдохновляющий поступок".
-- "Когда педофил умирает, мир становится более безопасным местом".
-- "Молодец, всё правильно сделал".
-- "Не следует недооценивать родительскую любовь".
-- "Хорошо, что его освободили".
Такое единодушное одобрение происшествия в России сейчас экстраординарно для Британии.