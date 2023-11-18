Крупнейшая британская газета рассказала историю русского отца, убившего педофила, и вызвала горячее одобрение читателей

Крупнейшая британская газета "Дейли Мейл" рассказала историю самарца Вячеслава Матросова, который в 2021 году убил или принудил к самоубийству своего бывшего друга Олега Свиридова, подвергшего насилию его девятилетнюю дочь (и, как минимум, ещё одну девочку; в телефоне у него были найдены видео с изнасилованиями девочек 6-11 лет).

В итоге он отбыл шесть месяцев из полутора лет, к которым его присудили за "доведение до самоубийства", и вышел на свободу. Как только стало известно о задержании Вячеслава Матросова, в соцсети объявили сбор средств на адвоката, деньги были собраны буквально через несколько дней, соседи Вячеслава настаивали, что "каждый отец сделал бы это". Люди настаивали на том, что Матросова необходимо освободить, и написали соответствующую петицию.

Интересно, что и все читатели-комментаторы британской газеты оказались солидарны с Вячеславом Матросовым:

-- "Он сделал то, что сделал бы любой отец".

-- "Столько извращенцев ходят по земле. Хорошо, что этот заплатил жизнью".

-- "Так и нужно поступать со всеми педофилами, молодец, мужик, семья -- наше всё".

-- "Он герой, и совершил вдохновляющий поступок".

-- "Когда педофил умирает, мир становится более безопасным местом".

-- "Молодец, всё правильно сделал".

-- "Не следует недооценивать родительскую любовь".

-- "Хорошо, что его освободили".

Такое единодушное одобрение происшествия в России сейчас экстраординарно для Британии.



