 

Российские вложения в американские облигации уменьшились вдвое

 

По данным Минфина США, в марте 2022 года Россия снизила объём вложений в американские государственные ценные бумаги до 2,003 миллиарда долларов, что почти в два раза меньше, чем в феврале 2021 года (тогда было 3,753 миллиарда). Эти изменения касаются краткосрочных облигаций: сейчас Россия держит в них 2,001 миллиарда долларов, в феврале-2021 этот показатель был 3,751 миллиарда долларов.

При этом в январе нынешнего года Россия увеличила объём вложений в госдолг США до 4,503 миллиарда долларов (показатель рос с ноября прошлого года).

Сейчас крупнейшие держатели госбумаг США -- это Япония, Китай и Британия. 

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APN.ru