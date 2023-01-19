 

РФ увеличила вложения в госдолг США; США передадут часть российских активов Украине

 

Совокупный объём вложений РФ в государственные ценные бумаги США вырос до 2,092 миллиарда долларов в ноябре прошлого года (в октябре -- до 2,034 млрд, в сентябре -- до 2,015 миллиарда долларов). На уровне чуть выше двух миллиардов российские вложения в гособлигации США держатся с марта прошлого года, а в октябре 2010 года они достигали 176,3 млрд долларов. 

Минюст США заявил о решении начать передачу части изъятых российских активов Украине.

Внешний долг РФ в 2022 году уменьшился на $100,4 млрд, или на 20,8%.

 


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