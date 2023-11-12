 

Девочка и топор. Как сталинские лесники штрафовали голодных русских детей

Сегодня я гостил у мамы, ей через два месяца исполнится девяносто лет, она рассказала мне одну историю, о которой я не знал.

Все знают о массовых сталинские репрессиях 1937-1938 годов, 60% этих жертв были русскими крестьянами. Все знают о насильственной коллективизации, после которой резко упала продуктивность советского сельского хозяйства (доколхозный уровень сельскохозяйственного производства СССР достиг только к 1970-м годам), что сопровождалось массовым голодом советских людей, прежде всего - русских крестьян. Но не все знают, что Сталин вёл целенаправленные репрессии против русских голодных крестьянских детей.

В 1930-е годы Сталин запретил собирать в лесу черёмуху, в те годы голодные русские крестьянские дети спасались от голода черёмухой, собранной в лесу. Лесники устраивали засады около зарослей черёмухи, ловили русских детей с набранной черемухой и соответствующими предметами, указывавшими на намеренный сбор черемухи, конфисковали все этот дело, после чего налагали штрафы.

В 1938 году произошла такая история. Моя мама (ей тогда было 4 года) и её старшая сестра Варя (ей тогда было 12 лет) пошли в лес у их деревни Оришуть за черёмухой. Заросли черёмухи были на берегу реки, ветви черёмухи с ягодой свешивались над водой, Девочкам было опасно забираться на деревья, могли упасть в реку, поэтому они рубили топором нижние ветви черёмухи с ягодой, и уже на земле обирали их. Мама с сестрой взяли с собой в лес два трёхлитровых бидончика для ягоды и топор.

При подходе к зарослям черёмухи они наткнулись на засаду лесников. Лесники крикнули: "Стоять!" И побежали к девочкам. Тетя Варя незаметно дала маме топор и тихо сказала: "Спрячь". Мама положила топор на землю и села на него, громко заплакав. Лесники подошли, обыскали двенадцатилетнюю тетю Варю, сидевшую на земле и рыдавшую четырёхлетнюю маму обыскивать не стали, спросили - зачем бидончики. Тетя Варя сказала, что они хотели собирать чернику, землянику и клубнику. Лесники удовлетворились ответом и ушли.

Как только они скрылись - мама перестала плакать. Девочки знали, что лесники делают только одну засаду, поэтому они пошли в противоположную лесникам сторону, где тоже были заросли черемухи, набрали полную посуду черемухи и вернулись домой со стороны, где не было лесников.

Вот такое сталинское "всё для человека, всё для блага человека"...
 
Опубликовано в ЖЖ автора.
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