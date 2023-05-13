 

Командир спецназа "Ахмат" призвал русских создавать большие семьи и рожать детей

 

Герой России, командир спецназа "Ахмат" генерал Апты Алаудинов призвал русских создавать большие семьи, в которых будет минимум пять детей. Главная задача русских сегодня, наравне с победой в этой войне, - это рожать детей, поскольку "если русские как государствообразующая нация не начнут рожать детей, то через 50-100 лет будут вымирающим народом" и "владеть этими землями, управлять ими, обеспечивать сохранность государства скоро будет некому". Алаудинов особо подчеркнул, что вымирание государствообразующей нации отнюдь не в интересах остальных народов, проживающих в России. 

 


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