 

Полякам разрешили собирать валежник, но за это надо будет заплатить

 

Для преодоления последствий дефицита угля, который ранее поставлялся из России, власти Польши разрешили гражданам собирать в лесу валежник, но для этого они должны пройти соответствующее платное обучение у лесников. Лесники же должны показывать, где валежник собирать можно, а где -- нет. Собираемые ветки не могут быть толще семи сантиметров. За собранный хворост нужно будет заплатить от 7 до 30 злотых (от 1,6 до 7 долларов) за пространственный метр (около 0,25 кубометра), в зависимости от региона. Самовольный сбор веток считается кражей и наказывается штрафом.



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