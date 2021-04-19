 

93% российских женщин осуждают многожёнство

По данным "Левада-центра"*, 43% россиян считают, что семьёй можно назвать только зарегистрированный брак, чаще с этим согласны люди старшего возраста (49% мужчин и 56% женщин в возрасте 55 лет и старше).

Согласие с данным утверждением также зависит от опыта зарегистрированных отношений: около 60% тех, кто состоит сейчас или когда-то состоял в браке, согласны с тем, что можно просто жить вместе, зато среди тех, кто не был в браке, почти 80% считают, что вступать в брак необязательно.


При этом значительная доля россиян (60%) согласны, что семья без детей не может считаться полноценной. Среди респондентов старшего возраста так считают 70%, а среди молодых людей разделяют эту точку зрения 39%.

 
Многожёнство считают неприемлемым почти 90% опрошенных россиян, причём среди женщин больше осуждающих такую форму брака, чем среди мужчин – 93% и 81% соответственно. По поводу супружеской измены значимых различий в оценках мужчин и женщин не наблюдается, её считают неприемлемой 89%. 36% россиян считают морально неприемлемым развод. 
 
*На сайте организации сообщается, что она внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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APN.ru