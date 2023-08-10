 

Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР и Брянской области есть погибшие

В ночь на 10 августа ВСУ пытались дронами атаковать Севастополь (11 БПЛА сбиты или подавлены системами РЭБ), Московскую и Калужскую области. В Подмосковье в Одинцовском городском округе дроном повреждены заборы и здание. В Курской области дрон атаковал комбинат по переработке зерна в посёлке Тёткино. Ежедневно украинские дроны пытаются атаковать ЗАЭС, представляя реальную угрозу для ядерной безопасности.
 
В Белгородской области трое пострадавших от украинских обстрелов Горьковского остаются в больнице, также за сутки атакованы: Сподарюшино, Мокрая Орловка, Козика, Заречье-Второе, Новая Таволжанка, Марьино, Муром, МАПП "Шебекино", хутор Панков, Щетиновка, Наумовка, Журавлёвка, Богун-Городок, Кукуевка, хутор Старый, Колотиловка. Затем вновь обстрелян Грайворонский городской округ, выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. 
В Курской области обстреляна деревня Заболотовка, повреждены крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домовладениях, несколько автомобилей.
В Брянской области обстреляно село Хинель, повреждены жилой дом и торговый объект. Затем в Брянской же области обстреляно село Чаусы, два человека погибли, ранено ещё двое, повреждено сельхозпредприятие. 
 
В результате обстрела Донецка и Горловки повреждены пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры, в Горловке погиб мирный житель. ДНР обстреливается кассетными боеприпасами





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