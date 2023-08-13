Взрывы в Белгороде и Мелитополе, в ДНР и и Курской области есть раненые и погибший

На улице Есенина в Белгороде прогремел взрыв, повреждена многоэтажка (выбиты окна в пяти квартирах, посечён фасад) и шестнадцать
автомобилей; по предварительным данным
, речь идёт об атаке беспилотника.
До этого момента украинские беспилотники атаковали Белгородскую область в воскресенье, 13 августа, уже трижды
.
Кроме того, за сутки в области атакованы
: Журавлёвка, Петропавловка, Беловское (повреждён частный дом), Грушёвка, хутор Старый.
Поздно вечером субботы жители Красной Яруги и Прилесья сообщали о звуках взрывов и автоматных очередях вблизи населённых пунктов, официальных комментариев по этому поводу не было.
Прогремел взрыв
в Мелитополе Запорожской области.
В Курской области при обстреле села Волфино снаряд попал в жилой дом, ранены
три мирных жителя. Над областью также сбит
украинский беспилотник.
В донецкой Горловке в результате украинского обстрела в воскресенье ранены
три мирных жителя, и один мирный житель погиб
.
В Херсонской области ВСУ крупнокалиберным снарядом разрушили
штаб гуманитарной помощи в Алёшках, здесь выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода.