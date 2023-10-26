Украинцы атакуют российские регионы и торгуют "гуманитарной помощью"; убитые и раненые в ДНР и Херсонской области

Бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой рассказал об активной перепродаже "гуманитарной помощи", поставляемой на Украину из Европы. "Гуманитарным конвоем" завозят приборы ночного видения, тепловизионные комплексы, ночные прицелы. Учёт этих поставок не ведётся, и большая часть "гумпомощи" сразу перепродаётся как внутри страны, так и в страны ЕС.

Ранее Государственная таможенная служба Украины выявила три тысячи случаев пропажи "гуманитарной помощи" для ВСУ.

Также украинцы в даркнете продают оружие и взрывчатку, в частности C4, поставленные Киеву западными странами. Покупателям обещают курьерскую доставку в любой город Украины.



