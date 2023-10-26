 

Украинцы атакуют российские регионы и торгуют "гуманитарной помощью"; убитые и раненые в ДНР и Херсонской области

В результате украинского обстрела Курской области пропал свет в 239 домах пяти сёл: Воронок, Валетовка, Городище, Козино, а также Крупец. Также перебита газовая труба, без газа остались десять домов.
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Цаповка, Новопетровка, Тишанка (повреждён объект связи), Сподарюшино, Доброе, Белянка, Новая Таволжанка, Середа, хутор Мухин, хутор Панков, Марьино. Затем украинским обстрелом повреждены четыре дома в селе Пороз.  
Ранен мирный житель 1957 г.р. при обстреле села Никольское в ДНР.
В Горловке, ДНР, погиб мирный житель, подорвавшись на ранее не разорвавшемся снаряде ВСУ. Затем украинцами обстрелян Калининский район Донецка, повреждены многоквартирные жилые дома, есть пострадавшие.
В Херсонской области продолжаются украинские обстрелы населённых пунктов левобережья Днепра. В результате обстрела Раденска один мирный житель погиб, в результате обстрела населённого пункта Крынки один мирный житель получил тяжёлые ранения. 
 

Бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой рассказал об активной перепродаже "гуманитарной помощи", поставляемой на Украину из Европы. "Гуманитарным конвоем" завозят приборы ночного видения, тепловизионные комплексы, ночные прицелы. Учёт этих поставок не ведётся, и большая часть "гумпомощи" сразу перепродаётся как внутри страны, так и в страны ЕС.

Ранее Государственная таможенная служба Украины выявила три тысячи случаев пропажи "гуманитарной помощи" для ВСУ.

Также украинцы в даркнете продают оружие и взрывчатку, в частности C4, поставленные Киеву западными странами. Покупателям обещают курьерскую доставку в любой город Украины.



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