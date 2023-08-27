 

В Великом Новгороде слёт операторов боевых БПЛА "Дронница", в Геническе фестиваль патриотического кино

На слёте операторов боевых беспилотников "Дронница" в Великом Новгороде представлен проект военного привязного змейкового аэростата, который может переносить на борту любое оборудование, подниматься на высоту до 1 км и находиться на боевом дежурстве в течение четырёх дней. Изделие изготовлено на промышленном оборудовании, на готовой производственной базе; в случае необходимости запустить массовое производство можно уже на следующий день после получения задачи.
"На "Дроннице" представили свою продукцию более 45 организаций со всей России - от индивидуальных изобретателей и небольших конструкторских бюро, работающих на добровольных началах, до крупных заводов и волонтерских организаций, насчитывающих тысячи участников", -- пишет ТАСС
Также на "Дроннице" представлены сверхлёгкие транспортные средства с защитой от противопехотных мин для активного перемещения в прифронтовой зоне врачей и операторов дронов, плюс универсальные транспортные платформы для транспортировки по пересечённой местности видеокамер, ретрансляторов, мин и минных модулей на расстояние до 10 км.
 

Первый фестиваль патриотического любительского кино "КИНОZАРЯ" состоялся в Геническе Херсонской области, за три недели отборочного этапа на него прошли 60 работ из разных регионов России, более половины работ представили дети. 

Победителями в номинации "авторский фильм" стали Илья Лещенко и Арсений Коновалик из Геническа с фильмом "Сестричка", им по девять лет. Гран-при получил Сергей Жуков, создавший фильм "Земский доктор". В номинации "Лучший любительский фильм" победил фильм "Брат", в номинации "Лучший патриотический фильм" - "Белые панамки".



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