В Великом Новгороде слёт операторов боевых БПЛА "Дронница", в Геническе фестиваль патриотического кино

На слёте операторов боевых беспилотников "Дронница" в Великом Новгороде представлен проект военного привязного змейкового аэростата, который может переносить на борту любое оборудование, подниматься на высоту до 1 км и находиться на боевом дежурстве в течение четырёх дней. Изделие изготовлено на промышленном оборудовании, на готовой производственной базе; в случае необходимости запустить массовое производство можно уже на следующий день после получения задачи.

Первый фестиваль патриотического любительского кино "КИНОZАРЯ" состоялся в Геническе Херсонской области, за три недели отборочного этапа на него прошли 60 работ из разных регионов России, более половины работ представили дети.

Победителями в номинации "авторский фильм" стали Илья Лещенко и Арсений Коновалик из Геническа с фильмом "Сестричка", им по девять лет. Гран-при получил Сергей Жуков, создавший фильм "Земский доктор". В номинации "Лучший любительский фильм" победил фильм "Брат", в номинации "Лучший патриотический фильм" - "Белые панамки".



