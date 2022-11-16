Задержана замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева

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По данным Павла Губарева, пропала его жена, замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева.
"Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где ее видели — здание правительства Херсонской области в Геническе", — написал Павел Губарев в Телеграме. 
 
Позднее стало известно, что Губареву обвиняют в присвоении 60 млн рублей. "Сообщается, что Губареву сначала отстранили от должности, после чего она уехала в Москву и пыталась сменить работу, однако в итоге ее задержали".
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