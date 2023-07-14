 

Украинский дрон сбит вблизи Курской АЭС, в Брянской области убита женщина, в Херсонской горит лес

В Курчатове, в четырёх километрах от Курской АЭС, сбит украинский дрон-камикадзе со взрывчаткой, повреждён многоквартирный жилой дом.
Женщина погибла и ещё три человека получили ранение в результате украинского обстрела брянского посёлка Белая Берёзка, после которого начался пожар в трёх домах.
В Белгородской области за сутки украинцами обстреляны: Журавлёвка, Наумовка, Нехотеевка, Красный Хутор, хутор Валковский (повреждены жилой дом и ЛЭП), Сподарюшино (повреждён жилой дом), Новая Орловка, Марьино, Новая Таволжанка, пункт пропуска "Шебекино", Богун-Городок, Кукуевка.
Также три украинских дрона сбиты в Воронежской области, они пытались атаковать военный аэродром.
В Петербурге очередной поджог релейного шкафа, задержаны три поезда дальнего следования. 
В Херсонской области после обстрела Алёшек зажигательными боеприпасами начались сильные пожары, "лес горит вдоль трассы М-14 на участке от Алёшек до Новой Каховки", на некоторых участках дороги из-за дыма затруднён проезд.

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