Прокси-политика Гегемона и Африка.

Необходимо признать, что в условиях прокси-политики и прокси-войны Гегемона намного труднее формировать устремления, смыслы и мотивы действий военного состава. Именно эта проблема стояла в 2022 году. Теперь когда всё, что происходит стало более ясным и прозрачным настолько, что большинство россиян понимают, что у России идёт война с НАТО, проблема смыслостроительства уже не стоит.

Был этап, когда влияние НАТО не могло быть основой смыслостроительства и прокси-политика Гегемона ранее была мутной средой, разрушающей смысловые структуры человечества. Теперь эта проблема значительно уменьшилась. Всё чётко видно - западный мир желает ресурсов восточного полушария. Всё происходящее лишь вершина айсберга проекта, сформированного Гегемоном.

Теперь взглянем на то, как прокси-политика Гегемона влияет на, Африку. Как бы не скрывал Гегемон своего влияния на ЭКОВАС под видом того, что не поддерживает всех последних инициатив этого сообщества, в конце концов, США являются кураторами ЭКОВАСа. Необходимо признать, что в самом названии ЭКОВАС имеют место страны Западной Африки не по географическому критерию, а по критерию влияния Запада.

США поддерживают действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению порядка в Нигере, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

В начале приведу некоторые важные пункты:

1. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказалось просить одобрения со стороны Совета Безопасности ООН для военного вмешательства в дела Нигера. Об этом заявил комиссар по политическим делам и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах в разговоре сJeune Afrique. «Мы готовы вмешаться, как только будет отдан приказ»,— приводит «Интерфакс» слова представителя организации. Чей приказ - этот вопрос? При этом Мусах заверил, что военная операция состоится «лишь, если все другие варианты решения проблемы не дадут результатов».

2. Необходимо обратить внимание на отработанные механизмы ЭКОВАСа, которые пришли извне с цивилизованного Запада, как некий троянский конь, закладывающий марионеточность Африки, которая когда-то была колонией Запада. А сейчас в окультуренной форме также продолжает ею быть, но под иными марионеточными инструментами Запада и Гегемона. Частичная коррекция на эти процессы накладывается Россией и Китаем, которые исторически не злоупотребляли и не имели колоний.

Приведу лишь некоторые эти механизмы. Созданная в 1990 г. для восстановления мира в Либерии Группа мониторинга ЭКОВАС (ЭКОМОГ) со временем превратилась в постоянно действующую структуру (традиционно ее "костяк" составляет нигерийский воинский контингент). ЭКОМОГ занимается наблюдением за ситуацией в странах ЭКОВАС, превентивным развёртыванием сил, контролем за прекращением огня, разоружением и демобилизацией участников боевых действий, постконфликтным строительством и проведением гуманитарных операций, поддержанием режимов санкций и эмбарго, осуществлением полицейских операций по борьбе с контрабандой и организованной преступностью.

3. Новое правительство Нигера уже поддержали Мали, Буркина-Фасо, Алжир, армия которого составляет порядка 270 тыс. человек. То есть эти страны готовы выделить силы для поддержки Нигера. Кроме того, там находятся подразделения ЧВК «Вагнер».

4. Сообщество вело работу по созданию миротворческого контингента ЭКОВАС, в который войдут силы постоянной готовности (СПГ) и основная миротворческая бригада. Подготовку военнослужащих СПГ планируется осуществлять на основе методик и опыта деятельности миротворческих контингентов ООН. При проведении миротворческих операций предусматривается тесное взаимодействие с аналогичными структурами Афросоюза. Всё это, по-видимому, шаблоны и технологии НАТО спускаемые Гегемоном.

5. Основными внешними партнерами ЭКОВАС являются ПРООН, ВБ, Евросоюз, а также Германия, Франция, США, Канада и Япония. Хотя отношения России с ЭКОВАС тоже развиваются с конца 90-х гг. С 2002 г. посол России в Нигерии одновременно является наблюдателем при Комиссии ЭКОВАС. В рабочих контактах руководство Комиссии ЭКОВАС проявляет заинтересованность в расширении сотрудничества с Россией, высказывается за участие российских компаний в реализации экономических проектов в субрегионе.

6. Ранее, в нескольких СМИ были опубликованы новости о возможном военном вторжении стран ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) в Нигер, однако США внесли свой "миролюбивый" вклад в эту ситуацию, что могло помешать планам соседних держав. Это хитрый ход Гегемона со скрытыми мотивами.

Представитель Госдепартамента США, Вендант Патель, в ходе официального брифинга заявил, что Соединенные Штаты нацелены на дипломатическое разрешение политического кризиса в Нигере и не поддерживают военный вариант решения, который готовят страны ЭКОВАС. Американцы активно поддерживают контакт с руководством ЭКОВАС и надеются убедить его отказаться от насилия в решении конфликта. Всё это на словах, а на деле, будет скрытое подстрекательство своего детища.

С другой стороны, такое заявление американского чиновника вызвало разочарование во французской прессе, которая, между прочим, строила планы на восстановление отстраненного президента Базума и возобновление экспорта уранового концентрата из Нигера во Францию.

7. Французские эксперты сообщают, что если поставки урана из Нигера и Мали прекратятся, то Франция, имеющая запасы уранового топлива лишь на 12 месяцев, станет зависимой от поставок российского урана. При этом существует высокая вероятность, что права на разработку уранового рудника получит Росатом, российская государственная корпорация по атомной энергии.

8. Казалось бы, США не стали идти на поводу у Франции, явно думая о своих интересах. Военный конфликт в Нигере не только не выгоден американцам, но и содержит множество рисков. В отличие от Европы, где США могут полагаться на своих союзников из НАТО, в Африке американцам не на кого рассчитывать. Гегемону нужна иная Европа. Она будет сторонником иной Европы, Иного Запада. Франция, согласно Гегемону, должна осознать эту инаковость и принять её.

9. «Западные страны опасаются, что Нигер может пойти по стопам Мали и обратиться за помощью к российской ЧВК «Вагнер». Недавно руководитель «Вагнера» Евгений Пригожин приветствовал переворот в Нигере и заявил, что его силы были готовы восстановить порядок.

Таким образом, на мой взгляд, международные субъекты африканского континента, курируемые западными международными субъектами (лидером является Гегемон) пока продолжают быть зависимыми. Они уже не колонии, но находятся в разной мере под неоколониальным прокси-влиянием Гегемона и Запада.

Понимание и осознание этого странами африканского континента постепенно происходит. Над этими процессами осознания африканских стран раньше работал СССР. Эти традиции СССР ещё не утеряны. Ресурсные развивающиеся страны (Россия, страны Африки и др.) не должны быть ресурсными марионетками Гегемона. Именно в этом должна быть солидарность, именно на этой основе должно быть соединение! И этому не должны мешать нувориши развивающихся стран, которых Гегемон подсаживает на свои заманухи.

И России нужно задуматься о том, что дали Отечеству доморощенные российские нувориши, подсаженные на американские заманухи.Нужно знать и помнить сущности и главные механизмы успехов и поражений, которые выявляется со временем.

Вооруженные силы Украины не смогут продолжать военные действия без поддержки НАТО— страна исчезнет за пару недель. Об этом заявил экс-аналитик центрального разведывательного управления (ЦРУ)Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. «Киев полностью зависим от Вашингтона. Если США прекратят финансирование, то, я думаю, Украина исчезнет за пару недель»,— сказал он.Джонсон добавил, что склады с боеприпасами в странах Запада постепенно пустеют, а техники и танков украинской армии не хватает уже сейчас.

Вот мои замечания на этот счёт:

1. Необходимо объективно изучить скрытые мотивы этого информационного проброса.

2. Запад умеет хвалить в манипулятивных целях снижая бдительность. Исторически известно, как Черчиль также хвалил СССР, что вызвало только раздражение у нашей верхушки. Видимо, всё это представлено и поддержано ютубом и СМИ по проекту главных блефологов Запада.Наше восприятие должно быть не позитивным, не негативным, а объективным!

Известно, что ключевым механизмом развития США является известная формула "разделяй и властвуй!", а если поконкретнее:

1. Подсаживай весь мир и паразитируй на своей глобальной и туфтовой заманухе.

2. Подсаживай на свою туфтовую замануху часть международного субъекта, вплоть до сепаратистских настроений в этом субъекте.

3. Поддерживай образовавшийся раскол и конфликт в стране

4. Властвуй над частью расколовшейся страны как над марионеткой.

И чем больше таких ресурсных стран , на которых можно паразитировать, тем больше условий для гегемонии и развитии.

Китай также разочаровался в политике Гегемона и постепенно начал сбавлять покупку облигаций США. Он не верит в возможности США, которые желали закидать излишними долларами Китай. Китай не верит, что США соблюдает правило - печатать доллары, только после покупки американских облигаций Китаем. Необходимо признать, что США уже не контролирует эмиссию доллара. Это тупик. Поэтому активизация военно-политического влияния Гегемона вполне оправдана, так как у Гегемона нет иного выхода с точки зрения выживания.Только экспансия и паразитизация США на мировых ресурсах может как-то отдалить крах гегемонии США. Конфликт Украина-Россия это один из проектов в рамках изложенной схемы. Вот и сейчас США готовят какую-то заварушку в восточном полушарии. Может разгореться глобальный военный конфликт.

Когда-то США хватило наглости обозначить СССР империей Зла. Истоками такого обозначения была собственная внутренняя проекция США. В глубине своей США как субъект осознают, что сами являются окультуренной и замаскированной формой продолжения своих прошлых колониальных установок на мир. Если бы США отказались от своей гегемонии, то мир навсегда бы избавился от источника общемировых конфликтов и мировой войны.

А тем временем, Гегемон в состоянии агонии проводит политическую инвентаризацию и тестирование восточного полушария.

Президент США Джо Байден готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил в интервью агентству «Киодо» представитель Белого дома Джон Кирби.

КНДР не ответили положительно на это предложение, но оно все еще остается в силе. Гегемон готов сесть за стол переговоров без предварительных условий. Заявление Кирби прозвучало накануне саммита при участии США, Японии и Южной Кореи. Ожидаемо, что вопросы Северной Кореи и дальнейшего усиления её «сдерживания» - одни из важнейших.

Кирби сообщил, что при отсутствии реакции Пхеньяна в США должны убедиться, что «готовы во всех других отношениях защищать интересы национальной безопасности и корейских, и японских союзников».

Мне думается, что Гегемон под маской общемирового санитара проводит политическую инвентаризацию восточного полушария с помощью подобных информационных пробросов-тестов. В любом случае Гегемон что-то затеял. На восточном полушарии у Гегемона в списке много подобных пунктиков, которые необходимо решить. Профилактическая активизация Гегемона в этом направлении связана с аналогичной активизацией России и Китая на своём родном полушарии.

Идёт переустройство мира. И это лишь некоторые пунктики, как вершины айсберга мощнейшего передела мира, в котором Гегемон перестанет быть Гегемоном. Но перед этим будут мощнейшие экспансионистские провокации с его стороны. И поэтому необходимы со стороны большинства азиатских стран, России и Китая встречные волевые профилактические меры. Увы, пока азиатские страны находятся в состоянии пассивных наблюдателей, но зреют.





Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин







