 

В Швеции найден редкостный клад бронзового века

 

Шведский картограф Томас Карлссон нашёл в лесу к северу от Гётеборга клад бронзового века, возраст которого около 2500 лет. 

Среди находок есть ожерелья, браслеты и булавки для одежды, всего около пятидесяти предметов.

Археологи предполагают, что клад -- подношение божествам: древние люди обычно оставляли свои дары в реках и болотистой местности.

Вероятно, клад удалось найти потому, что его раскопали дикие животные и предметы оказались на поверхности. Картограф рассказал, что сначала заметил блеск металла. Археологи, которым Карлссон показал находку, отметили, что с момента раскопки бронзовых щитов в Фрослунде в середине 1980-х годов в Швеции не находили подобных древностей.

Специалисты добавили, что большинство находок Карлссона могут быть связаны с женщинами высокого статуса. Также клад включает удилище, подобное найденным в Дании.

По законам Швеции, исторические ценности считаются собственностью государства и о них необходимо заявить полиции или властям. 


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