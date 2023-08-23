 

Чиновников в РФ будет набирать нейросеть

 

Правительство объявило о начале эксперимента по набору сотрудников на госслужбу с помощью нейросетей (с 1 сентября 2023 года).

Рекрутинговую платформу с технологией "искусственного интеллекта" создаст Минцифры. Она позволит автоматизировать процессы отбора, профессионального развития, мотивации, оценки чиновников, формирования профессиональной культуры и противодействия коррупции. Эксперимент продлится до 1 ноября 2024 года, на первом этапе к нему подключатся Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэкономразвития и подведомственные организации.

Через платформу «Госкадры» желающие смогут откликаться на вакансии, размещать резюме, проходить обучающие курсы, а ведомства смогут следить за потребностями в сотрудниках, искать и отбирать кандидатов, ставить для них задачи и оценивать эффективность и результат работы, отмечают источники "Ленты".

 

 

Нейросеть YandexGPT создаёт "качественный продающий текст" (описание товаров) за несколько секунд.

Ранее сообщалось, что нейросеть ChatGPT ставит диагнозы и назначает лечение примерно на том же уровне, что выпускники медвузов и молодые врачи-стажёры.


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