 

Минцифры отказалось тратиться на развитие российской операционной системы

 

Программа цифровой трансформации Минцифры РФ на 2022-2024 годы была пересмотрена, из неё исключены затраты на развитие операционной системы «Аврора», которые должны были составить 22 миллиарда рублей. Теперь финансирование не предусмотрено вовсе, и предполагается, что проект будет развиваться за счёт средств разработчиков, которые контролируются «Ростелекомом». 

"Правительство включало создание к 2030 году национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора» в «дорожную карту» развития «Нового общесистемного ПО до 2030 года», ожидая, что расходы на нее составят 480 миллиардов рублей. Тем не менее ее финансирование утвердить не удалось. Вместо этого в конце 2022 года стало известно, что Минцифры хотел бы создать отечественную ОС на базе открытого кода Android, подключив к работам крупнейшие российские технологические компании. «Аврору» власти намерены использовать в государственном секторе".


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APN.ru