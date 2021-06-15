 

Минцифры будет поддерживать операторов в труднодоступных деревнях

 

Минцифры освободит от платы за использование радиочастотного спектра тех операторов, которые строят инфраструктуру в труднодоступных населённых пунктах, эта поддержка продлится до 2024 года.

Крупнейший в РФ проект по строительству телекоммуникационной инфраструктуры в таких поселениях реализует "Ростелеком". Изначально предполагалась прокладка ВОЛС и установка точек доступа в интернет Wi-Fi в поселениях численностью 250-500 человек, но теперь этот перечень расширен до поселений численностью от 100 человек, а также планируется организовать доступ к услугам мобильной связи в поселениях, где её до сих пор не было.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Гуляют все!
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Третий тайм размежевания
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Свобода правильного слова

Свобода правильного слова

Новые достижения украинской безнаказанности

Новые достижения украинской безнаказанности

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Руссо туристо, облико политико

Руссо туристо, облико политико

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пермский край: территория упадка или роста?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Только в странах ЕС каждый день выбрасывают 2600 тонн масок

  • 23:03
  • 219

Алиев и Эрдоган подписали декларацию, "имеющую историческое значение"

  • 22:56
  • 220

Алексиевич наградили за заслуги перед Германией

  • 22:49
  • 230

Мишустин отметил низкую эффективность инвестиций в Северный Кавказ

  • 22:41
  • 248

Мигрантам продлили срок до конца сентября

  • 20:59
  • 225

Автовладельцев освободили от необходимости проходить ТО при заключении договора ОСАГО

  • 20:38
  • 265
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru