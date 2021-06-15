Минцифры будет поддерживать операторов в труднодоступных деревнях

Минцифры освободит от платы за использование радиочастотного спектра тех операторов, которые строят инфраструктуру в труднодоступных населённых пунктах, эта поддержка продлится до 2024 года.

Крупнейший в РФ проект по строительству телекоммуникационной инфраструктуры в таких поселениях реализует "Ростелеком". Изначально предполагалась прокладка ВОЛС и установка точек доступа в интернет Wi-Fi в поселениях численностью 250-500 человек, но теперь этот перечень расширен до поселений численностью от 100 человек, а также планируется организовать доступ к услугам мобильной связи в поселениях, где её до сих пор не было.