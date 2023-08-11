В Подмосковье мигрант пытался совершить изнасилование, в Челябинске умерла зарезанная мигрантом женщина

В подмосковном Раменском не имеющий регистрации мигрант выследил женщину, через окно забрался к ней в дом и пытался изнасиловать. Этому помещал муж женщины, паре удалось вызвать полицию.

В Петербурге задержали мигранта, также нарушившего миграционное законодательство, который ходил вокруг военкомата Петроградского района без видимой цели, но с бутылкой бензина в рюкзаке. Его остановили, обыскали, и он не смог сказать, зачем пришёл к зданию. Решается вопрос о возбуждении дела.

В Челябинске умерла женщина, которую пять раз ударил ножом мигрант из Таджикистана после того, как неоднократно угрожал её семье. Сцена жестокого убийства попала на видео, мигранту удалось скрыться, но его разыскивают.

Власти Таджикистана направили в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу инспекции для проверки условий жизни трудовых мигрантов "и проведения разъяснительных работ среди них".









