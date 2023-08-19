 

Состояние здоровья Игоря Стрелкова значительно ухудшилось, мед. обследование не проводится

По сообщению жены Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирославы Регинской, состояние здоровья её мужа в тюрьме резко ухудшилось, при этом медицинское обследование не проводится:
 
"Сегодня у мужа был адвокат Алиев, который рассказал о его самочувствии. С его слов, у Игоря ухудшилось состояние здоровья, обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание. Обследование до сих пор не проводилось, от чего, я, честно говоря, в глубоком шоке. Ничем другим, как откровенным издевательством я это назвать не могу и смиряться с этим не собираюсь. Буду добиваться, чтобы его осмотрел доктор и наконец-то было проведено медицинское обследование".
В суде, прося избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест, Стрелков упоминал о том, что у него стенокардия второй степени.
 

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