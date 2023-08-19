Состояние здоровья Игоря Стрелкова значительно ухудшилось, мед. обследование не проводится

"Сегодня у мужа был адвокат Алиев, который рассказал о его самочувствии. С его слов, у Игоря ухудшилось состояние здоровья, обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание. Обследование до сих пор не проводилось, от чего, я, честно говоря, в глубоком шоке. Ничем другим, как откровенным издевательством я это назвать не могу и смиряться с этим не собираюсь. Буду добиваться, чтобы его осмотрел доктор и наконец-то было проведено медицинское обследование".