Игорь Стрелков задержан по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер», Минобороны Украины одобрило новость

Мой мир

По сообщению Мирославы Регинской, супруги Игоря Ивановича Стрелкова (Игоря Всеволодовича Гиркина), в пятницу, примерно в 11:30, в их квартиру приехали представители Следственного комитета, Игорь Стрелков задержан, "удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)". По другим данным , возбуждено дело пор статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

В доме у него проходит обыск.