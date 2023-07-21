 

Игорь Стрелков задержан по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер», Минобороны Украины одобрило новость

По сообщению Мирославы Регинской, супруги Игоря Ивановича Стрелкова (Игоря Всеволодовича Гиркина), в пятницу, примерно в 11:30, в их квартиру приехали представители Следственного комитета, Игорь Стрелков задержан, "удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)". По другим данным, возбуждено дело пор статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.
В доме у него проходит обыск.
По информации РБК, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». "Последней каплей", побудившей этого человека написать заявление на Стрелкова, "стали оскорбительные высказывания о президенте России Владимире Путине".
«Гиркин договорился. Это хорошие новости», — заявили в Минобороны Украины.


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