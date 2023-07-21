Игорь Стрелков задержан по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер», Минобороны Украины одобрило новость
- 21.07.2023, 13:58,
- Новости
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По сообщению
Мирославы Регинской, супруги Игоря Ивановича Стрелкова (Игоря Всеволодовича Гиркина), в пятницу, примерно в 11:30, в их квартиру приехали представители Следственного комитета, Игорь Стрелков задержан, "удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)". По другим данным
, возбуждено дело пор статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.
В доме у него проходит обыск.
По информации РБК
, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». "Последней каплей"
, побудившей этого человека написать заявление на Стрелкова, "стали оскорбительные высказывания о президенте России Владимире Путине".
«Гиркин договорился. Это хорошие новости», — заявили
в Минобороны Украины.