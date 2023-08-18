Главу Общества русской культуры Татарстана арестовали за экстремизм





Председатель Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов арестован на 12 суток по экстремистской статье. Вахитовский райсуд Казани согласился с доводами прокуратуры, что в размещенном в интернете видеоролике общественник негативно высказывался о турках. Сам Михаил Щеглов утверждает, что лишь брал интервью у жителей острова Свияжска, которые были обеспокоены слухами, что инвесторы из Турции могут выкупить здание местной школы и построить на острове мечеть. Общественник обжаловал решение райсуда. «По большому счету, Щеглов и муху не обидел, турков точно не обидел»,— заявил «Ъ-Казань» его адвокат Олег Семовской.





Во вторник Вахитовский райсуд Казани арестовал на 12 суток председателя Общества русской культуры Татарстана, доцента Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ, бывший КАИ) Михаила Щеглова. Он был признан виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).





Административное дело инициировала прокуратура, которая обнаружила на Youtube-канале «Регионы за единство России» видеозапись «Жители выступили против турецкой школы в православном Свияжске». На этой записи господин Щеглов рассказывал, что «есть обращения граждан острова-града Свияжск» к главе Татарстана Рустаму Минниханову о том, что местную школу якобы хотят выкупить «некие инвесторы из Турции».





По мнению гособвинения, Михаил Щеглов негативно высказался об этносе «турки». «В ролике шла речь о том, что жителям Турции, отдельной этнической группе, нет места на острове-граде. Один из интервьюеров начал негативно высказываться о строительстве мечети. Он говорил: это православная земля, если "турки" придут, то они понастроят мечети»,— приводит слова сотрудника прокуратуры госагентство «Татар-информ». По данным издания, чиновники Зеленодольского района, где находится Свияжск, настаивают, что «информация о закрытии школы и последующей продаже здания кому-либо является недействительной».





На судебном заседании было представлено лингвистическое исследование эксперта Екатерины Палеха. Она подтвердила, что в словах Михаила Щеглова есть признаки возбуждения ненависти к туркам.

«Лингвист указал, что есть признаки разжигании ненависти именно к турецкой нации. Но мы сомневаемся в объективности этого заключения»,— заявил «Ъ-Казань» адвокат Олег Семовской, который представляет интересы Михаила Щеглова. В суде защитник ходатайствовал о назначении независимой судебной лингвистической экспертизы специалистами из других субъектов РФ. Однако суд его просьбу отклонил.





Господин Семовской разъяснил «Ъ-Казань»« что интервью жителей Михаил Щеглов и его соратники снимали на мобильный телефон, однако сам общественник видеозапись «не редактировал и не размещал в сети». «Письмо главе региона Минниханову составляли сами жители Свияжска, он в подготовке текста и сборе подписей не участвовал, просто констатировал факт обращения жителей к главе региона и брал интервью по этому поводу у жителей с выездом на место»,— заявили в движении «Регионы за единство России».





Глава Общества русской культуры уже обжаловал решение райсуда. Его заявление в ближайшее время должен рассмотреть Верховный суд Татарстана. «По большому счету, Щеглов и муху не обидел, турков точно не обидел. Они даже не заявляли жалобу, что у нас Щеглов против турков. И тут ему дали 12 суток»,— рассуждает адвокат Олег Семовской. Он отмечает, что административный арест — это «достаточно серьезное наказание, и чтобы его назначить, нужны особые исключительные обстоятельства». По словам адвоката, даже прокуратура просила для Михаила Щеглова штраф.





Господин Семовской добавил, что «складывается мнение, что некие силы действительно хотят, чтобы Щеглов просто заткнулся». При этом адвокат напоминает, что Михаил Щеглов — «личность публичная, он должен высказывать свое мнение».





Напомним, Михаил Щеглов возглавил Общество русской культуры Татарстана в 2014 году после смерти его прежнего лидера социолога Александра Салагаева. Общественник неоднократно выступал против обязательного изучения татарского языка в школах республики, проводил публичные акции. В 2015 году он получил штраф в размере 10 тыс. руб. за несанкционированное публичное мероприятие, где собиралась гуманитарная помощь для Донбасса. В 2017 году ему назначили 30 часов обязательных работ за то, что «критиковал политику власти РТ», а также «акцентировал внимание общественности на проблеме русского языка в школах Татарстана» на первомайском митинге ЛДПР. Однако затем Верховный суд Татарстана отменил это решение.





В июле 2020 года Михаил Щеглов уже привлекался по экстремистской статье 20.3.1 КоАП РФ. Ему назначили штраф в 10 тыс. руб. за то, что сравнил решение чиновников ограничить посещение православных храмов из-за коронавируса с «гонениями на христиан». В прошлом году у общественника проходили обыски в рамках уголовного дела о спиленном православном кресте на могиле в Актанышском районе.





Кирилл Антонов

https://www.kommersant.ru/doc/6161410

