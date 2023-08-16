 

Фестивали русской культуры под Тулой и под Липецком, в Старой Рязани ценная находка XIII века

Фестиваль "Война и мир", приуроченный к 195-летию со дня рождения Льва Толстого, пройдёт 26 августа в родовом имении семьи Толстых "Никольское-Вяземское" в Тульской области, ожидается свыше тысячи гостей.

На фестивале пройдёт финал межрегионального литературного конкурса "Золото русской литературы", в который прошли десять поэтов и прозаиков со всей России. Также будут мастерские для детей и взрослых по ткачеству, росписи ткани, изготовлению традиционных кукол, оберегов, экологического гобелена и открыток. Три клуба военно-исторической реконструкции - ВИК "Служивый", ВИК "Севский пехотинец" и ВИПК "Орловская пехота" - воспроизведут эпизод из первого дня сражения под Кульмом 1813 года, когда русская гвардия сдерживала натиск корпуса французов, а затем провела контратаку.  

 

Также 26 августа фестиваль с театральной постановкой и живой музыкой под открытым небом пройдёт в родовой усадьбе Семёнова-Тян-Шанского в деревне Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области. Будет исполнение живой музыки и спектакль под открытым небом от Липецкого государственного академического театра драмы по пьесе Чехова "Был такой случай!". 

Пройдёт также "культурный" лабиринт, отвечая на вопросы на указателях которого, посетители выбирают путь и идут к намеченной цели и подаркам (если дают правильные ответы). "Во время путешествия по лабиринту участники познакомятся с коллекцией Эрмитажа, научатся лучше ориентироваться в музее, узнают названия его зданий и залов, интересные факты из истории и современной жизни Эрмитажа".

 

При раскопках в Старой Рязани археологи нашли бронзовую форму XIII века, которая, предположительно, использовалась для создания ювелирных украшений религиозного характера и посвящена одному из двух канонизированных к тому времени русских князей - Борису или Глебу. Изображение святого очень похоже на образы в каменной резьбе Георгиевского собора в Юрьеве-Польском под Владимиром.

В Институте археологии РАН считают, что найденный предмет является ювелирной матрицей, при помощи которой изображение тиснением переносилось на серебряную или золотую пластину. "Это открывает новую сторону в изучении древнерусского ювелирного дела, а сам предмет является ярким образцом древнерусского прикладного искусства".



 

 

 

 


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