 

В Тобольске пройдёт фестиваль русской культуры, под Костромой открылся музей льна и берёсты

 

 

 

В Тобольске 22 июля пройдёт уличный фестиваль русской культуры «Знаковое место». Он состоится на Красной площади городского музея-заповедника. Жители и гости Тобольска смогут побывать на бесплатных мастер-классах по плетению венков, росписи свистулёк и матрёшек, игре на народных инструментах, танцам, созданию тряпичных кукол. В программе праздника — концерт народной музыки, уличный спектакль, викторины и танцы. 

 

 

В деревне Лубяны в Костромской области по инициативе местных жителей создали музей льна и берёсты. Жители своими руками привели в порядок выделенное администрацией здание и принесли экспонаты: прялки, рушники, ткацкий станок, старинные предметы быта, тканные коврики и вышивка современных мастериц.

«У нас большие планы на будущее. Кроме постоянной экспозиции, посвящённой истории льнопроизводства, здесь круглый год будут проходить выставки и мастер-классы, кинопремьеры и спектакли, лекции и творческие встречи, фестивали и конкурсы, рассчитанные как на взрослых, так и на молодежь», — сказала куратор проекта Екатерина Вершинина-Давидяк.


 



 

 

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Тверской области пройдёт фестиваль русской еды "У Пожарского в Торжке"
» Закрывается "на перепрофилирование" Политехнический Музей в Москве
» Бородин попытался приобщиться к прекрасному
» Президент Украины хочет создавать Музей советской оккупации
» Умом природу не понять – Пострадал дом-музей Тютчева.
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Гуманитарное образование и национальное единство России

Гуманитарное образование и национальное единство России

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Вьетнамизация Украины

Вьетнамизация Украины

Мусульмане спасают мир

Мусульмане спасают мир

Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Российская нефть подорожала, и бензин в РФ тоже подорожал

  • 19:38
  • 123

Президент Киргизии посетовал, что киргизы нетрудолюбивы, и приходится звать мигрантов

  • 19:15
  • 159

В Тобольске пройдёт фестиваль русской культуры, под Костромой открылся музей льна и берёсты

  • 18:59
  • 129

Олег Царёв опубликовал инструкцию проезда в Крым/из Крыма по освобождённым территориям

  • 16:05
  • 183

В Татарии повредили 29 надгробий на православном кладбище, в Томске задержана этническая наркогруппировка

  • 13:44
  • 204

ЧП на Крымском мосту

  • 07:26
  • 513
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru