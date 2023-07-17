В Тобольске пройдёт фестиваль русской культуры, под Костромой открылся музей льна и берёсты

В Тобольске 22 июля пройдёт уличный фестиваль русской культуры «Знаковое место». Он состоится на Красной площади городского музея-заповедника. Жители и гости Тобольска смогут побывать на бесплатных мастер-классах по плетению венков, росписи свистулёк и матрёшек, игре на народных инструментах, танцам, созданию тряпичных кукол. В программе праздника — концерт народной музыки, уличный спектакль, викторины и танцы.

В деревне Лубяны в Костромской области по инициативе местных жителей создали музей льна и берёсты. Жители своими руками привели в порядок выделенное администрацией здание и принесли экспонаты: прялки, рушники, ткацкий станок, старинные предметы быта, тканные коврики и вышивка современных мастериц.

«У нас большие планы на будущее. Кроме постоянной экспозиции, посвящённой истории льнопроизводства, здесь круглый год будут проходить выставки и мастер-классы, кинопремьеры и спектакли, лекции и творческие встречи, фестивали и конкурсы, рассчитанные как на взрослых, так и на молодежь», — сказала куратор проекта Екатерина Вершинина-Давидяк.







