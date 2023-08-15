 

Под Псковом пройдёт фестиваль гусельной музыки, Ростову хотят дать название Ростов Великий

Фестиваль гусельной музыки "Граинская сторона" пройдёт в Красногородском районе Псковской области 19 августа. Событие соберет исполнителей из разных регионов России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Граинская волость в начале XX века была центром развития гусельной музыки. Здесь проживали знаменитые гусляры, которых сегодня знают учёные и этномузыканты. По названию деревень, в которых они жили, названы марки гуслей "Авдоши" и "Мехово". 

 

В Ярославской области создан организационный комитет по присвоению городу Ростову названия Ростов Великий (это название упоминается в летописях).





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