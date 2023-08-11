Украинцы атакуют российские регионы, офицеры ВСУ домогаются женщин-подчинённых

за попытки рассказать о происходящем женщин угрожали отправить в психиатрические лечебницы.

Сержант ВСУ Надежда Гарань в беседе с британским изданием "Гардиан" рассказала , что офицеры ВСУ домогаются женщин-подчинённых, и эта практика широко распространена, а