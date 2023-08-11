 

Украинцы атакуют российские регионы, офицеры ВСУ домогаются женщин-подчинённых

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Наумовка, хутор Валковский, Нехотеевка, Журавлёвка, Соломино, Богун-Городок, Новопетровка, Карабаново, хутор Старый, посёлок Горьковский (повреждены три частных дома), Глотово, Дроновка, Мокрая Орловка, Колотиловка, Терезовка (есть пострадавший), Муром, хутор Панков. 
В Курской области обстреляно село Калиновка, повреждены две хозпостройки.
Снова предпринята попытка атаковать дронами Москву: сбитый БПЛА упал на территории больницы №67 имени Л. А. Ворохобова, перекрывалась Карамышевская набережная.
 
ДНР украинцы обстреливают кассетными боеприпасами. В Петровском районе Донецка ранен мужчина 1941 г.р., ранен мужчина 1958 г.р.; обесточен посёлок Гольмовский в Никитовском районе Горловки.
В ЛНР ранен мирный житель в результате украинского обстрела жилых домов Кременной.
На левом берегу Днепра украинцы последние три дня обстрелами разрушают жилые дома в Корсунке и Днепрянах, уцелевшие после наводнения.
 
На восстановление разрушенного украинским обстрелом Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область, уйдёт "не менее месяца, а то и до двух месяцев".
 
Сержант ВСУ Надежда Гарань в беседе с британским изданием "Гардиан" рассказала, что офицеры ВСУ домогаются женщин-подчинённых, и эта практика широко распространена, а за попытки рассказать о происходящем женщин угрожали отправить в психиатрические лечебницы.


 

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