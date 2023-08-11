Украинцы атакуют российские регионы, офицеры ВСУ домогаются женщин-подчинённых

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Наумовка, хутор Валковский, Нехотеевка, Журавлёвка, Соломино, Богун-Городок, Новопетровка, Карабаново, хутор Старый, посёлок Горьковский (повреждены три частных дома), Глотово, Дроновка, Мокрая Орловка, Колотиловка, Терезовка (есть пострадавший)
, Муром, хутор Панков.
В Курской области обстреляно село Калиновка, повреждены
две хозпостройки.
Снова предпринята попытка атаковать дронами Москву: сбитый БПЛА упал
на территории больницы №67 имени Л. А. Ворохобова, перекрывалась Карамышевская набережная.
ДНР украинцы обстреливают кассетными боеприпасами. В Петровском районе Донецка ранен
мужчина 1941 г.р., ранен
мужчина 1958 г.р.; обесточен
посёлок Гольмовский в Никитовском районе Горловки.
В ЛНР ранен
мирный житель в результате украинского обстрела жилых домов Кременной.
На левом берегу Днепра украинцы последние три дня обстрелами разрушают жилые дома
в Корсунке и Днепрянах, уцелевшие после наводнения.
На восстановление разрушенного украинским обстрелом Чонгарского моста
, соединяющего Крым и Херсонскую область, уйдёт "не менее месяца, а то и до двух месяцев".
Сержант ВСУ Надежда Гарань в беседе с британским изданием "Гардиан" рассказала
, что офицеры ВСУ домогаются женщин-подчинённых, и эта практика широко распространена, а за попытки рассказать о происходящем женщин угрожали отправить в психиатрические лечебницы.