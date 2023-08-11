В ночь с пятницы на субботу россияне увидят один из самых мощных звездопадов года
- 11.08.2023, 07:33,
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Метеорный поток Персеиды, считающийся одним из самых мощных в году, достигнет пика активности в ночь с 11 на 12 августа, астрономы ожидают около ста "падающих звезд" в час, сказал
старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.
Наблюдать звездопад можно всю ночь и вне зависимости от точки на карте России, не станет помехой и Луна, близкая к новолунию, -- главное, чтобы небо было ясным.
Область вылета метеоров располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Метеоры будут как бы вылетать из радианта и разлетаться по всему небу.