В ночь с пятницы на субботу россияне увидят один из самых мощных звездопадов года

Метеорный поток Персеиды, считающийся одним из самых мощных в году, достигнет пика активности в ночь с 11 на 12 августа, астрономы ожидают около ста "падающих звезд" в час, сказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.

Наблюдать звездопад можно всю ночь и вне зависимости от точки на карте России, не станет помехой и Луна, близкая к новолунию, -- главное, чтобы небо было ясным.

Область вылета метеоров располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Метеоры будут как бы вылетать из радианта и разлетаться по всему небу.