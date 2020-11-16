Метеорный поток Леониды достигнет пика сегодня ночью

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Леониды -- один из самых ярких и самый известный метеорный поток, наблюдаемый уже 3800 лет, -- достигнут пика сегодня ночью, после полуночи.
Ожидается, что в небе можно будет наблюдать до 15-20 метеоров в час. По расчётам астрономов, условия для наблюдения звездопада будут благоприятными, растущая Луна не помешает наблюдениям. Специалисты советуют любоваться Леонидами после полуночи и до восхода Солнца, при ясной погоде их будет видно на восточном горизонте.


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