Начался звездопад Персеиды

Звездопад Персеиды наблюдается ежегодно с 23 июля по 24 августа. Метеоры образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля: они сгорают в земной атмосфере, образуя "звёздный дождь".

Максимума метеорный поток Персеиды достигнет в ночь на 13 августа. С полуночи и до рассвета россияне смогут наблюдать около 110 метеоров в час, то есть 1-2 метеора в минуту. "Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года", - говорят в пресс-службе Московского планетария.