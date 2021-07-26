 

Начался звездопад Персеиды

 

Звездопад Персеиды наблюдается ежегодно с 23 июля по 24 августа. Метеоры образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля: они сгорают в земной атмосфере, образуя "звёздный дождь". 

 

Максимума метеорный поток Персеиды достигнет в ночь на 13 августа. С полуночи и до рассвета россияне смогут наблюдать около 110 метеоров в час, то есть 1-2 метеора в минуту. "Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года", - говорят в пресс-службе Московского планетария.

"Персеиды - белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. Можно будет насчитать много "падающих звёзд" этой августовской ночью. Метеоры будут пролетать равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую часть неба".


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APN.ru