 

Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика в ночь на 3 января

 

Метеорный поток Квадрантиды, который можно будет наблюдать с 28 декабря по 12 января, максимума активности достигнет в ночь на 3 января. Его можно будет наблюдать на всей территории России.

"В ночь максимума ожидается до 110 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе. Квадрантиды можно наблюдать на всей территории России. Чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид", – говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

Метеорный поток лучше наблюдать после полуночи.

 


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