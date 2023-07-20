Украинцы атакуют российские регионы, в Крыму убита девочка, встречавшая рассвет

В Крыму атакой украинского дрона-камикадзе убита
четырнадцатилетняя девочка, встречавшая с друзьями рассвет.
В Белгородской области за сутки обстреляны
или атакованы: Журавлёвка, Наумовка, Лозовая Рудка, Шебекино, Новая Таволжанка, Терезовка, Середа, Прилесье, Поповка, хутор Старый, Мокрая Орловка. Затем в четверг были обстреляны: Вязовое
(повреждены четыре дома, хозпостройка и линия газоснабжения), Муром (посечены фасады домов), Нехотеевка
(повреждён жилой дом, линии электро- и газоснабжения), Смородино
(в трёх домах выбиты окна, повреждены линии электро- и газоснабжения).
В Курской области после обстрела пожар
в селе Тёткино, огнём охвачены три дома и хозпостройки, повреждена водонапорная башня.