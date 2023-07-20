 

Украинцы атакуют российские регионы, в Крыму убита девочка, встречавшая рассвет

В Крыму атакой украинского дрона-камикадзе убита четырнадцатилетняя девочка, встречавшая с друзьями рассвет.
Также мирный житель погиб и двое контужены в результате обстрела украинцами жилых домов в Алёшках (Херсонская область).
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы: Журавлёвка, Наумовка, Лозовая Рудка, Шебекино, Новая Таволжанка, Терезовка, Середа, Прилесье, Поповка, хутор Старый, Мокрая Орловка. Затем в четверг были обстреляны: Вязовое (повреждены четыре дома, хозпостройка и линия газоснабжения), Муром (посечены фасады домов), Нехотеевка (повреждён жилой дом, линии электро- и газоснабжения), Смородино (в трёх домах выбиты окна, повреждены линии электро- и газоснабжения).
В Курской области после обстрела пожар в селе Тёткино, огнём охвачены три дома и хозпостройки, повреждена водонапорная башня.
В Брянской области дрон атаковал вышку сотовой связи в посёлке Черноземный Городок.
В Северо-Крымский канал перестала поступать вода из Каховского водохранилища (которого "больше не существует").
Урожай в Херсонской области в нынешнем году "будет утерян".
Свыше 91 тыс. школьников в Донецкой Народной Республике лишены полноценного образования из-за неработающих школ. 
Пожилые мужчина и женщина ранены в результате украинского обстрела Старомлиновки в ДНР. 





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