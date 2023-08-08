Украинцы обстреляли монастырь в Курской области и ранили ребёнка, в Донецке восемь раненых

Вооружённые силы Украины обстреляли Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, в момент атаки в монастыре, помимо братии, находились около десяти прихожан, ранен ребёнок.

Обстрелом повреждён жилой дом в брянском селе Кирилловка.

В Белгородской области обстреляны: Нехотеевка, Журавлёвка (повреждена ЛЭП), Новая Таволжанка, Староселье, Вязовое, Чураево, Колотиловка, хутор Панков, МАПП "Шебекино", два беспилотника сбиты на подлёте к Белгороду (повреждены три частных жилых дома).

В Херсонской области миномётный обстрел Новой Каховки, загорелся частный дом.

В Харьковской области усилились обстрелы кассетными боеприпасами тех населённых пунктов, которые контролируют российские войска.

В Донецке украинцы разбрасывают мины "лепесток" и ведут сильный обстрел города, в Киевском районе ранены пятеро, в том числе ребёнок; при прямом попадании в машину экологической компании ранены три человека, также один человек ранен при попадании в частный жилой дом. Обстрел города продолжается, повреждено железнодорожное полотно в районе Криничной (пригород Макеевки).











