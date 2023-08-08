 

Украинцы обстреляли монастырь в Курской области и ранили ребёнка, в Донецке восемь раненых

 

Вооружённые силы Украины обстреляли Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, в момент атаки в монастыре, помимо братии, находились около десяти прихожан, ранен ребёнок. 

Обстрелом повреждён жилой дом в брянском селе Кирилловка. 

В Белгородской области обстреляны: Нехотеевка, Журавлёвка (повреждена ЛЭП), Новая Таволжанка, Староселье, Вязовое, Чураево, Колотиловка, хутор Панков, МАПП "Шебекино", два беспилотника сбиты на подлёте к Белгороду (повреждены три частных жилых дома).

 

В Херсонской области миномётный обстрел Новой Каховки, загорелся частный дом. 

В Харьковской области усилились обстрелы кассетными боеприпасами тех населённых пунктов, которые контролируют российские войска.

 

В Донецке украинцы разбрасывают мины "лепесток" и ведут сильный обстрел города, в Киевском районе ранены пятеро, в том числе ребёнок; при прямом попадании в машину экологической компании ранены три человека, также один человек ранен при попадании в частный жилой дом. Обстрел города продолжается, повреждено железнодорожное полотно в районе Криничной (пригород Макеевки). 

 





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы разбомбили пассажирский автобус в центре Донецка и свинокомплекс в Брянской области
» Украинцы обстреливают российские регионы, усилились обстрелы ЛНР кассетными боеприпасами
» Украинцы атакуют российские регионы, в Токмаке и Донецке есть погибшие мирные жители
» В Херсонской области украинцы обстреляли скорую помощь, в Макеевке -- детский сад
» Украинцы атакуют российские регионы, число жертв подтопления Херсонской области выросло до 35
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
SHAMAN: Сила в правде

SHAMAN: Сила в правде

SEAD, манёвр и позиция. Полковник Пинчук о ходе СВО

SEAD, манёвр и позиция. Полковник Пинчук о ходе СВО

  • 2 522
Маск и Цукерберг - последние лохотронные спасители Гегемонии США.

Маск и Цукерберг - последние лохотронные спасители Гегемонии США.

Стрелков

Стрелков

«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

Гуманитарное образование и национальное единство России

Гуманитарное образование и национальное единство России

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Челябинской области обнаружили ещё одно древнее индоевропейское поселение

  • 19:11
  • 103

В Ленобласти выявили две группы организаторов незаконной миграции, в Москве задержали наркоторговца

  • 18:08
  • 157

Нефтегазовые доходы бюджета РФ снизились, Минфин оценил дефицит бюджета

  • 17:54
  • 149

Украинцы обстреляли монастырь в Курской области и ранили ребёнка, в Донецке восемь раненых

  • 17:43
  • 144

Новым спикером ВСУ стал американский нацист-"трансгендер"

  • 17:20
  • 150
SHAMAN: Сила в правде

SHAMAN: Сила в правде

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru