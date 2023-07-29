 

Украинцы обстреливают российские регионы, усилились обстрелы ЛНР кассетными боеприпасами

В Курской области в результате украинского обстрела обесточен посёлок Тёткино, повреждён один дом. Также обстрелян автомобильный пункт пропуска Крупец.
В Брянской области обстрелом повреждены четыре дома в селе Чуровичи, в Ломаковке загорелись по крайней мере два дома, жители прятались от обстрела в подвалах.
В Белгородской области обстреляны: Журавлёвка, Ленинский, автомобильные пункты пропуска "Шебекино" и "Нехотеевка".
В Донецке: в Кировском районе украинским обстрелом ранены два человека, в Куйбышевском районе ранены два человека, включая четырёхлетнюю девочку.
В Горловке ранены два человека в посёлке Гурты.
На левобережье Днепра обстреляны Алёшки, Солонцы, Старая Збурьевка, Великая Лепетиха, Новая Каховка, Каховка, Любимовка, Каиры; ранен один человек.
Украинцы усилили обстрелы ЛНР кассетными боеприпасами: "Противник активно использует кассетные боеприпасы, ударяя по нашим городам. Это Сватово, Кременная, Лисичанск. Кассетные боеприпасы сейчас применяются полностью по всей линии боевого соприкосновения от Запорожской до Харьковской области. <…> По всей видимости, есть негласное указание применять кассетные боеприпасы по всей линии соприкосновения и по всем населенным пунктам, куда будет доставать украинская артиллерия".







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