Украинцы обстреливают российские регионы, усилились обстрелы ЛНР кассетными боеприпасами

В Курской области в результате украинского обстрела обесточен посёлок Тёткино, повреждён
один дом. Также обстрелян
автомобильный пункт пропуска Крупец.
В Брянской области обстрелом повреждены
четыре дома в селе Чуровичи, в Ломаковке загорелись
по крайней мере два дома, жители прятались от обстрела в подвалах.
В Белгородской области обстреляны
: Журавлёвка, Ленинский, автомобильные пункты пропуска "Шебекино" и "Нехотеевка"
.
В Донецке
: в Кировском районе украинским обстрелом ранены два человека, в Куйбышевском районе ранены два человека, включая четырёхлетнюю девочку.
На левобережье Днепра обстреляны Алёшки, Солонцы, Старая Збурьевка, Великая Лепетиха, Новая Каховка, Каховка, Любимовка, Каиры; ранен
один человек.
Украинцы усилили обстрелы ЛНР кассетными боеприпасами: "Противник активно использует кассетные боеприпасы, ударяя по нашим городам. Это Сватово, Кременная, Лисичанск. Кассетные боеприпасы сейчас применяются полностью по всей линии боевого соприкосновения от Запорожской до Харьковской области. <…> По всей видимости, есть негласное указание
применять кассетные боеприпасы по всей линии соприкосновения и по всем населенным пунктам, куда будет доставать украинская артиллерия".