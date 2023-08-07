В РФ сократились золотые запасы и выросло число микрозаймов

Золотовалютные резервы России в мае сократились на 11,6 миллиарда долларов — до 584,2 миллиарда, в результате страна уступила Индии четвёртое место среди экономик с крупнейшими международными активами и опустилась на пятое. Китай по показателю международных резервов сохранил многолетнее лидерство: на конец мая 2023 года его активы составили 3,371 триллиона долларов.

Россияне стали тратить больше денег из выдаваемых им краткосрочных займов — так называемый уровень утилизации лимита (доля использованных заемщиком средств от общей одобренной суммы) по итогам июля достиг рекордных с 2020 года 88%.

Речь идет о так называемых займах до зарплаты, их выдают на 30 дней, сумма не превышает 30 тысяч рублей.

Как подсчитали в ЦБ, выдачи микрозаймов в первом квартале 2023 года взлетели на 23% в годовом выражении, до 216 миллиардов рублей. В Банке России уже выражали беспокойство по поводу растущей закредитованности населения.



