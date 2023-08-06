 

Трамп как мальчик для битья


Дело Дональда Трампа носит политический характер. Смысл этого судебного преследования заключается в том, чтобы заставить Трампа выдвигаться кандидатом в президенты от Республиканской партии. Действующий президент Байден совершенно очевидно непопулярен. На выборах ему нужен мальчик для битья, эдакое смоляное чучелко. И Трамп идеально подходит на эту роль, потому что имеет серьёзный конфликт со значимой частью американской политической элиты и спецслужбами.


Грубо говоря, Джо Байден хочет повторить французский сценарий 2002 года, когда во второй тур против президента Жака Ширака вместо Лионеля Жоспена вышел Жан-Мари Ле Пен. Ширак одержал очень лёгкую победу во втором туре, чтобы было бы совсем не гарантированно, если бы против него выдвигался кандидат-социалист.


Уголовные дела, с одной стороны, накачивают популярность Трампа среди республиканской аудитории, а с другой, заставляют его самого активно идти в политику, в его случае это уже способ самозащиты. Одно дело, если Трамп будет говорить, что он просто частное лицо, которое преследуют, другое дело, если он – лидер оппозиции. Думаю, что все уголовные дела Трампа будут тянуться, как минимум, до выборов в ноябре 2024 года.


Этими уголовными делами демократы хотят добиться выдвижения республиканцами именно Трампа, чтобы после Байден (пусть с небольшим перевесом), но всё-таки одержал бы и пошел на второй президентский срок. Политтехнологическая задача именно в этом.

Дональд Трамп занимает значительно более мягкую позицию по отношению к России, во всяком случае, на уровне риторики. И риторика его президентства по отношению к России была дружественно-уважительная. Но именно в президентство Трампа Вашингтоном был отменен ряд ключевых договоров между США и Россией. Риторика Трампа и его дела не всегда совпадают.


Но главное — это попытка сделать Трампа безальтернативным кандидатом в президенты от республиканцев, потому что для окружающих Байдена он выглядит удобным мальчиком для битья.


Джо Байден уже знает, что сможет повторить свою победу 2020 года и надеется именно на это. Вопрос в том, есть ли у Трампа какая-то контригра против этой стратегии. 2020 год показал, что контригры нет, были попытки давить на Конгресс, чтобы тот как-нибудь не так посчитал голоса Коллегии выборщиков с целью перенести выборы президента в Палату представителей. В американской Конституции зафиксировано, что если Коллегия выборщиков не смогла избрать президента, значит, его из трёх самых крупных кандидатов избирают Палата представителей.


В январе 2021 года Трамп именно это и попытался сделать, но у него ничего не вышло. Соответственно, если у Трампа нет вменяемой контрстратегии против стратегии Байдена, то, скорее всего, сработает французский сценарий 2002 года: Трамп окажется в роли Жан-Мари Ле Пена, плохого парня, против которого следует голосовать вопреки очевидной слабости и коррумпированности Байдена. Думаю, что именно эту стратегию в конце концов американские власти и попытаются реализовать.


 

Источник: https://publico.ru/opinions/chtoby-pobedit-na-vyborah-baydenu-nuzhen-tramp-kak-malchik-dlya-bitya


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