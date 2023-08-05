Танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта вечером в пятницу на южном подходе к Керченскому проливу. Экипаж судна насчитывает 11 человек, в результате атаки никто не пострадал, танкер остался на плаву. Имеется видео украинской атаки на танкер.

В Рыльске Курской области украинский БПЛА сбросил взрывчатку, повреждены два административных здания и Покровский храм.

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Нехотеевка, Лозовое, Солнцевка, Богун-Городок, Новопетровка, хутор Старый, Сурково, Новая Таволжанка, хутор Панков.

В донецкой Горловке в результате украинского обстрела погибла мирная жительница, в Донецке ранены трое мирных жителей, повреждены девять жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры. Также мирный житель убит обстрелом в Кременной, ЛНР, трое ранены, три дома получили повреждения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Данилов в эфире канала NTA назвал русских «бесчеловечными азиатами», в то время как "ключевое отличие украинцев -- человечность".

Бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне, генерал-лейтенант Константин Пуликовский отметил, что российской власти необходимо открыто заявить о неизбежности ликвидации руководства Украины, "потому что по-другому бороться с терроризмом невозможно".



















